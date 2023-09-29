Появились кадры бомбового удара по ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Российские военные атаковали места дислокации Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщает Telegram-канал «Работайте, братья». Удар по позициям ВСУ нанесли бомбардировщики группы «Центр».

Работали бомбардировщики группировки «Центр». Корректировка велась с разведывательного беспилотника, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, как Воздушно-космические силы России уничтожили переправы через реку Оскол, по которым получала снабжение группировка украинских войск у границы Харьковской области и Донбасса.

Удары по переправам наносились высокоточными ракетами Х-38 класса «воздух-поверхность», которые снабжены полуактивными головками самонаведения и предназначены для уничтожения широкого круга целей, от одиночных до групповых.

Кроме того, появилось видео уничтожения военной техники и артиллерии ВСУ с помощью «Ланцетов» на Ореховском, Краснолиманском и Времевском направлениях. Дроны поразили пикап и артустановку ВСУ, а также бронеавтомобиль американского производства.

До этого российские силы уничтожили штурмовую группу ВСУ у Клещеевки на Артемовском направлении. Противник потерял порядка 30 человек личного состава.