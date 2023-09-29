Герой России раскрыл, почему срочников не отправят в зону СВО Генерал Липовой: срочников не отправят в зону СВО из-за недостаточной подготовки

Фото: МО РФ

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в беседе с NEWS.ru, что призывников не отправляют в зону СВО из-за недостаточной подготовки. Он объяснил, что года срочной службы недостаточно для получения всех необходимых боевых навыков.

Речь идет об отправке в зону СВО и в целом на выполнение боевых задач подготовленных бойцов. Ими сейчас являются только контрактники, прошедшие срочную службу и получившие дополнительную спецподготовку. Они способны с гарантией выполнять боевые задачи и не быть пушечным мясом, — добавил Липовой.

По его словам, основной задачей срочников является «выполнение внутренних функций и получение первоначальных навыков военного дела».

И на этом все заканчивается. Но, опять же, переход на срок службы в один год — это была величайшая ошибка, допущенная руководством страны и Госдумой в угоду либеральным взглядам, — подытожил Липовой.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что командование ВС РФ на сегодняшний день не планирует проводить дополнительные мобилизационные мероприятия. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны России, добровольцев и контрактников сейчас достаточно для выполнения задач в рамках СВО.