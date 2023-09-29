Китайцу сломало руку после обстрела ВСУ в Белгородской области Mash: гражданин Китая ранен в Белгородской области после обстрела ВСУ

Гражданин Китая пострадал в Белгородской области после танкового обстрела ВСУ, передает Telegram-канал Mash. Отмечается, что 27-летнему Ли Анькану сломало руку от взрывной волны. Mash добавил, что украинские военные начали стрелять по электроподстанции у села Нежеголь из Т-64, который они подогнали к приграничному селу Гатище в Харьковской области.



По версии канала, в тот момент Ли находился возле подстанции. Молодой человек запаниковал и начал хаотично искать укрытие. Гражданина КНР подбросило взрывной волной до того, как он нашел безопасное место. Анькана госпитализировали, в больнице медики диагностировали закрытый перелом нижней лучевой кости.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Дорогощь. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, однако получили повреждения два частных жилых дома и местная школа.

До этого Гладков сообщил, что украинские войска атаковали приграничный город Шебекино. Огонь велся с применением минометов и танкового орудия. Кроме того, ВСУ нанесли удар по населенному пункту Алешки в Херсонской области. В результате обстрела погибла 19-летняя девушка.

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что за минувшие сутки ВСУ 16 раз обстреляли территорию ДНР. В результате ударов получили ранения два мирных жителя в Куйбышевском и Кировском районах Донецка. Кроме этого, были повреждены четыре жилых домостроения в Петровском районе Донецка и два объекта гражданской инфраструктуры. Всего украинские войска выпустили по ДНР 55 боеприпасов.