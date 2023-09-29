Дрон со взрывчаткой сбили в российском регионе SHOT: украинский дрон со взрывчаткой сбили в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что украинский беспилотник со взрывчаткой и поражающими элементами пытался атаковать Брянскую область, но был сбит в пути. По данным канала, в результате уничтожения БПЛА никто не пострадал. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Как стало известно каналу, дрон кустарного типа нес полтора килограмма пластида, 0,5 кг тротила 15 кг поражающих элементов в виде шарикоподшипников. Обломки беспилотника были найдены в трех километрах от села Ширяевка Гордеевского района, которое расположено в 90 км от границы с Украиной. Фрагменты БПЛА переданы сотрудника СКР.

Накануне стало также известно о трех попытках украинских БПЛА атаковать территорию Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, дроны были сбиты системами ПВО. По сведениям Telegram-канала SHOT, целью одного из них был офис компании «Транснефть — Дружба».

Минобороны России сообщало, что в ночь на 29 сентября системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа: 10 над территорией Калужской области и один – над Курской.

До этого курский губернатор Роман Старовойт рассказал, что украинский дрон сбросил два взрывных устройства на электроподстанцию в слободе Белой Беловского района, из-за чего без света остались пять населенных пунктов.