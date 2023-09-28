Третий за день беспилотник сбит на подлете к Брянску

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На подлете к Брянску российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают экстренные службы.

Над Брянским районом на подлете к Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам, — написал губернатор.

Это уже третья попытка атаки на объекты в Брянской области за полдня. Первая была зафиксирована утром. По словам Богомаза, на подлете к региону дрон был уничтожен силами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет. По данным Telegram-канала SHOT, целью был офис компании «Транснефть-дружба». Обломки дрона упали в районе улицы Уральской.

Второй БПЛА был сбит также над Брянским районом системой ПВО. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Также сообщалось о попытке ВСУ атаковать Курскую область. Беспилотник сбит недалеко от села Макаровка Курчатовского района. По словам губернатора региона Романа Старовойта, пострадавших и разрушений нет.