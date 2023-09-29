Пять населенных пунктов обесточены после атаки ВСУ на Курскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на электроподстанцию в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Инцидент произошел в слободе Белой Беловского района. Из-за этого пять населенных пунктов остались без света.

В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место. К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно, — написал Старовойт.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе региона. Пострадавших и разрушений не было. Кроме того, система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в районе села Санково Белгородской области. В результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Гладков также заявил об обстреле села Новая Таволжанка. По его словам, при атаке было нарушено энергоснабжение двух населенных пунктов. Под отключение попали абоненты Новой Таволжанки и Архангельского. Никто из мирных жителей не пострадал.