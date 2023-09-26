ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Белгородской области Гладков: в районе села Санково Белгородской области сбит беспилотник

Фото: МО РФ

В районе села Санково Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе села Санково. <...> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли окраину поселка Задорожного в Белгородской области. В результате атаки пострадавших нет. Он отметил, что на месте происшествия повреждена линия электропередачи, жители поселка частично остаются без света. Гладков добавил, что в ближайшее время аварийные бригады начнут устранять последствия атаки.

До этого губернатор заявлял, что украинские военные выпустили несколько снарядов по территории промышленного предприятия в городе Шебекино Белгородской области. При этом одна работница завода получила осколочные ранения при ударе. Женщина была госпитализирована. Также он отметил, что украинские военные повредили несколько цехов на территории предприятия. На месте нападения работали экстренные службы.