ВСУ оставили без света жителей двух сел под Белгородом Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки было нарушено энергоснабжение, уточнил он. Информация о пострадавших не поступала.

Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Нарушена линия электроснабжения, под отключение частично попадают абоненты села Новая Таволжанка и села Архангельское, — написал Гладков.

Кроме того, в результате прилета снаряда сгорела хозяйственная постройка, добавил губернатор. На место происшествия прибыли оперативные службы. Все последствия обстрела устраняются.

Ранее Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в районе села Санково Белгородской области. По предварительным данным, в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Кроме того, сообщалось об обстреле окраины поселка Задорожного. По словам Гладкова, для атаки на населенный пункт ВСУ использовали артиллерийские установки. На месте обстрела повреждена линия электропередачи, жители поселка частично остались без света.