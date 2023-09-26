В Белгородской области во второй раз за день сбили БПЛА самолетного типа Гладков: ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе

ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе одноименной области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. <...> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Он отметил, что на месте работают оперативные службы.

Ранее Гладков заявил, что система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в районе села Санково Белгородской области. По предварительным данным, в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Кроме того, он сообщил об обстреле села Новая Таволжанка. По его словам, в результате атаки было нарушено энергоснабжение двух населенных пунктов. Под отключение попали абоненты Новой Таволжанки и Архангельского. Никто из мирных жителей не пострадал.

До этого стало известно об обстреле окраины поселка Задорожный в Белгородской области. По словам Гладкова, для атаки на населенный пункт ВСУ использовали артиллерийские установки. На месте обстрела была повреждена линия электропередачи, жители поселка частично остались без света.