Названа цель сбитого на подлете к Брянску украинского дрона SHOT: сбитый под Брянском дрон ВСУ летел к офису компании «Транснефть-дружба»

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Уничтоженный на подлете к Брянску украинский беспилотник был нацелен на офис компании «Транснефть-дружба», сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник. Его обломки упали в районе улицы Уральской. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По данным канала, в настоящее время территория оцеплена. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее о сбитом средствами радиоэлектронной борьбы дроне Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. На месте работают экстренные службы.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли приграничные районы области. Также в деревне Гирьи Беловского района дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частное предприятие, в результате повреждения получили здание и несколько единиц техники.

Также в среду, 27 сентября, стало известно, что власти Украины попросили страны Запада предоставить им новые дальнобойные ракеты, способные долететь до Ирана и Сирии. По данным британского издания The Guardian, Киев намерен ударить ими по оборонным предприятиям этих стран, которые, по версии украинцев, производят вооружения для российской армии.