Системы ПВО сбили 11 беспилотников в двух регионах Минобороны России: в Курской и Калужской областях сбиты 11 украинских БПЛА

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

В ночь на 29 сентября системами ПВО сбиты 11 украинских беспилотников над Курской и Калужской областями, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, уничтоженные БПЛА были самолетного типа.

В ночь на 29 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один над территорией Калужской области и 10 — над Курской, — говорится в сообщении.

О срабатывании системы ПВО в Курской области ранее сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт. Он призвал жителей сохранять спокойствие. Позднее губернатор добавил, что украинский дрон сбросил два взрывных устройства на электроподстанцию в слободе Белой Беловского района, из-за чего без света остались пять населенных пунктов.

Накануне стало также известно о трех попытках украинских БПЛА атаковать территорию Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, БПЛА были сбиты системами ПВО. По сведениям Telegram-канала SHOT, целью одного из них был офис компании «Транснефть - Дружба». Обломки дрона упали в районе улицы Уральской.