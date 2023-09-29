В Курской области сработала ПВО

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Над Курской областью сработала система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

В Курском районе работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие, — написал Старовойт.

Недавно губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на регион. Беспилотник ВСУ был сбит недалеко от села Макаровка Курчатовского района. Губернатор предупредил граждан об опасности самоликвидации сбитых беспилотников. Он призвал жителей не приближаться к обломкам и звонить при их обнаружении в специальные службы.

До этого украинские войска обстреляли приграничные районы Курской области. По словам губернатора, также беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частное предприятие в деревне Гирьи Беловского района. В результате атаки повреждения получило само здание и несколько единиц техники.

Ранее под обстрел ВСУ также попало белгородское село Большетроицкое, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате атаки пострадал мужчина, получивший осколочные ранения бедра, в момент обстрела он косил траву на участке.