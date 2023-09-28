Система ПВО сбила беспилотник в небе над Курской областью Старовойт: система ПВО сбила беспилотник у села Макаровка под Курском

Фото: МО РФ

ЗРК «ТОР»

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Курскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Беспилотник ВСУ был сбит недалеко от села Макаровка Курчатовского района, уточнил он.

Сегодня утром силами ПВО недалеко от села Макаровка Курчатовского района сбит украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников! — написал Старовойт.

Губернатор предупредил граждан об опасности самоликвидации сбитых беспилотников. Он призвал жителей не приближаться к обломкам и звонить при их обнаружении в специальные службы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об обстреле рыбаков в селе Ямное Брянской области со стороны украинской армии. По его информации, ВСУ выпустили 15 снарядов «натовского» калибра 155 мм. В результате происшествия никто не пострадал. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Днем ранее украинские войска обстреляли приграничные районы Курской области. По словам губернатора, также беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частное предприятие в деревне Гирьи Беловского района. В результате атаки повреждения получило само здание и несколько единиц техники.