Житель Белгородской области получил ранение при обстреле ВСУ Гладков: село Большетроицкое Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ обстреляли село Большетроицкое в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадал мужчина, у него осколочные ранения бедра, его отправили в больницу.

Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший — мужчина в момент обстрела косил траву на участке. У пострадавшего осколочные ранения бедра, — написал Гладков.

Он отметил, что поврежден один частный дом: в нем посекло крышу. На месте работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе одноименной области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в районе села Санково Белгородской области. По предварительным данным, в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Гладков также заявил об обстреле села Новая Таволжанка. По его словам, в результате атаки было нарушено энергоснабжение двух населенных пунктов. Под отключение попали абоненты Новой Таволжанки и Архангельского. Никто из мирных жителей не пострадал.