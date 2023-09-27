ВСУ обстреляли три села и атаковали дроном деревню в Курской области

Фото: МО Украины

Украинские войска днем обстреляли приграничные районы Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Также в деревне Гирьи Беловского района дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частное предприятие, в результате были повреждены здание и несколько единиц техники, рассказал губернатор.

В селе Локоть Рыльского района повреждены два домовладения и надворные постройки. Легкое ранение осколками стекла получила одна из жительниц. Ей оказана первая медицинская помощь, пострадавшая от госпитализации отказалась, — написал Старовойт.

Также ВСУ обстреляли села Гуево и Плехово в Суджанском районе. По словам курского губернатора, в результате атаки никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Под обстрел ВСУ утром также попало белгородское село Большетроицкое, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате атаки пострадал мужчина, получивший осколочные ранения бедра, в момент обстрела он косил траву на участке.

Утром ВСУ также обстреляли Кировский район Донецка, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, украинский снаряд попал в крышу жилого дома на улице Михайловского, в результате обрушилось перекрытие, люди оказались под завалами, точное число пострадавших неизвестно. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска вели огонь из артиллерии калибра 155 мм.