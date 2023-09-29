В США не нашли выхода из украинского конфликта NYT: наиболее вероятным исходом конфликта на Украине является тупиковая ситуация

Фото: МО Украины

Конфликт на Украине с большой долей вероятности может завершиться тупиковой ситуацией, считает журналист The New York Times.Дэвид Френч. По его мнению, в таком случае Россия сохранит за собой большую часть территорий и в итоге одержит победу. Журналист заявил, что противоборствующие стороны создадут статичную линию обороны.

Я думаю, что наиболее вероятным исходом является какая-то форма тупиковой ситуации. И под тупиковой ситуацией я подразумеваю нечто похожее на Корею, где чередование атак и контратак в конечном итоге превращается в нечто напоминающее статичную линию обороны, — заявил Френч.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно уйти в отставку и бежать из страны, пока это еще возможно. По его словам, украинский лидер может «нарваться на гнев своих офицеров. которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности».

Риттер подчеркнул, что многие граждане Украины жалуются на отсутствие пенсий и необходимой медицинской помощи. Западные страны начали отворачиваться от Зеленского. Кроме того, у киевских кураторов уже не осталось ресурсов для помощи ВСУ. Украинский лидер — поверженный политик, дни которого сочтены, заключил журналист.

Ранее главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский заявил, что Киев может лишиться союзников из-за выпадов и неблагодарности Зеленского. Аналитик назвал жесткие действия Киева из-за запрета на ввоз украинского зерна в соседние страны «опрометчивым торговым спором», в котором украинский лидер совершил «самую вопиющую ошибку».