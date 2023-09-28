В США посоветовали Зеленскому уйти в отставку и бежать из страны Экс-разведчик США Риттер: Зеленскому нужно бежать из страны, пока это возможно

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно уйти в отставку и бежать из страны, пока это еще возможно, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. По его словам, Зеленский может нарваться на гнев своих офицеров.

Вопрос в том, как Зеленский уйдет. Ради его жены и детей я бы посоветовал ему уйти в отставку добровольно и бежать из страны. Если он затянет, то может нарваться на гнев офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности, — сказал Риттер.

Коррумпированность Украины очевидна. Многие граждане жалуются из-за отсутствия пенсий и необходимой медицинской помощи. Западные страны начали отворачиваться от Зеленского. Кроме того, у киевских кураторов уже не осталось ресурсов для помощи ВСУ. Украинский лидер — поверженный политик, дни которого сочтены, заключил Риттер.

Ранее главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский заявил, что Киев может лишиться союзников из-за выпадов и неблагодарности своего президента Владимира Зеленского. Аналитик назвал жесткие действия Киева из-за запрета на ввоз в соседние страны украинского зерна «опрометчивым торговым спором», в котором украинский лидер совершил «самую вопиющую ошибку».