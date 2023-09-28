В Британии указали на «вопиющую ошибку» Зеленского Британский аналитик Бычинский заявил о вражде между Западом и Украиной

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Киев может лишиться союзников из-за выпадов и неблагодарности своего президента Владимира Зеленского, написал главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский в статье для Telegraph. Аналитик назвал жесткие действия Киева из-за запрета на ввоз в соседние страны украинского зерна «опрометчивым торговым спором», в котором украинский лидер совершил «самую вопиющую ошибку».

Зеленский и украинские зерновые магнаты, вместо того чтобы вести конструктивный диалог, выбрали публичную конфронтацию, прибегнув к судебным искам через Всемирную торговую организацию. Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями, — подчеркнул Бычинский.

Заместитель министра экономики Тарас Качка 27 сентября заявил, что Киев готов отозвать иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, если названные страны гарантируют, что в будущем они откажутся от ограничений на экспорт зерна. По его словам, в этом случае Украина объявит на весь мир, что спор исчерпал себя.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава предупреждает Киев о грядущих последствиях, если Украина продолжит обострять аграрный конфликт. По его словам, власти республики могут расширить список продукции, запрещенной к ввозу на территорию страны.