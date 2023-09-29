Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший написал на своей странице в Twitter (X), что в случае своего избрания он завершит конфликт на Украине за 100 дней. Демократ пообещал немедленно приступить к решению этого вопроса, как только он займет пост главы Белого дома.

В течение ста дней этому конфликту будет положен конец. И это произойдет на лучших условиях, чем можно было бы разумно ожидать, — отметил Кеннеди-младший.

Ранее Кеннеди-младший утверждал, что от граждан США скрывают данные об истинном состоянии Вооруженных сил Украины. По его мнению, даже ведущие СМИ страны признают провал украинского контрнаступления. Он также задался вопросом, признают ли это «неоконсерваторы Джо Байдена» — Энтони Блинкен и Виктория Нуланд — и вернутся ли они к идее о переговорах или «приблизят человечество на несколько шагов к ядерному уничтожению».

В августе издание Politico писало, что в Киеве готовы к возможным изменениям в политике США по поддержке Украины из-за высокой вероятности победы экс-президента страны Дональда Трампа на выборах в 2024 году. Газета отмечает, что позицией Трампа является уменьшение текущего объема военной поддержки Киева и скорейшее завершение конфликта.