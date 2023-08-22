На Украине начали готовиться к победе Трампа и сокращению военной помощи Politico: на Украине готовятся к победе Трампа и сокращению военной помощи США

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Киев начал готовиться к возможным изменениям в политике США по поддержке Украины из-за возросшей вероятности победы экс-президента страны Дональда Трампа на выборах в 2024 году, сообщает издание Politico. По его данным, сейчас Киев занят развитием своего оборонно-промышленного комплекса.

С надвигающимся возвращением Трампа украинцы увеличивают собственную индустрию вооружений, — подчеркивается в публикации.

Издание напомнило, что позицией Трампа является уменьшение текущего объема военной поддержки Украины и скорейшее завершение конфликта.

В настоящее время на Украине, отмечает издание, частные фирмы и отдельные лица «играют все большую роль в поставках необходимых вооружений». Они занимаются поиском технологий на мировом рынке и сборкой бронетехники, беспилотников и снарядов. Страхи украинцев перед американскими выборами 2024 года только растут на фоне других республиканских кандидатов, считает Politico. В издании уверены, что Киев не сможет сохранить жизнеспособность своей армии без внешней поддержки.

О возможной победе в ноябре 2024 года Трампа говорят результаты последних социологических опросов в США. По их данным, экс-президент лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей с многократным отрывом. При этом соцопросы показывают, что большинству американцев нынешний президент США Джо Байден не нравится сильнее, чем Трамп.

Ранее американист Борис Макаренко заявил в беседе с NEWS.ru, что раскол среди спонсоров Республиканской партии — не метания, а характерное для них поведение до начала праймериз перед президентскими выборами в США. По его словам, спонсоры финансируют разных кандидатов, чтобы создать атмосферу настоящей конкуренции и проверить на прочность участников выборов. Однако в глобальном смысле их мнение не играет решающую роль в выборе кандидата от партии.