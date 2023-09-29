Военэксперт рассказал, когда ВСУ начнут новое контрнаступление Военэксперт Дандыкин: новое контрнаступление ВСУ может начаться весной 2024 года

Фото: МО Украины

Украинские войска могут начать новое контрнаступление весной 2024 года, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, ВСУ придется ждать благоприятных погодных условий, чтобы полученные от США танки не застревали в грязи.

Предположу, что ВСУ готовят очередной контрнаступ весной следующего года, как только все подсохнет. Не пойдут же Abrams — 60 тонн — по чернозему, — сказал эксперт.

Он добавил, что на подготовку Киева к новому наступлению указывает и «тотальная мобилизация».

Выгребают всех — больных, с психическими заболеваниями, из-за границы требуют вернуть беженцев. Поляки, говорят, уже приступили к данной операции, — отметил Дандыкин.

Эксперт предположил, что «под раздачу» могут попасть и украинские женщины. Причем, на фронт их будут отправлять не медработниками, а «в окопы». При этом Дандыкин усомнился в том, что ВСУ смогут соответствующим образом подготовить новобранцев к весне.

Ранее эксперт оценил мобилизационный потенциал Украины примерно в 50 тысяч человек. Он подчеркнул, что такое количество людей возможно призвать, если привлекать к военной службе ограниченно годных.

На прошлой неделе украинские СМИ сообщили о волне увольнений среди женщин-фармацевтов. По словам журналистов, украинки в спешном порядке бросают работу в аптеках и уезжают за рубеж до того, как их поставят на воинских учет и ограничат выезд из страны.