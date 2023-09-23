На Украине прошла волна массовых увольнений женщин-фармацевтов «Фармрада»: тысячи женщин-фармацевтов уволились на Украине и уехали за рубеж

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Женщины-фармацевты массово увольняются на Украине и уезжают за рубеж, рассказала изданию «Страна.ua» глава ассоциации «Фармрада» Елена Прудникова. По ее словам, фармацевты спешат покинуть страну из-за скорой постановки на учет и связанным с этим ограничением на выезд.

Кто будет работать — вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис, — сказала Прудникова.

Она уточнила, что только за последние две недели уволились тысячи женщин-фармацевтов. Это приводит в панику владельцев аптек. Прудникова добавила, что особенно остро нехватка фармацевтов ощущается в западных регионах страны.

Ранее сообщалось, что власти Украины не рассчитывают на массовую экстрадицию в страну мужчин, которые скрылись от мобилизации за рубежом с помощью фиктивных справок. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уклонистов ждут проблемы на родине. Киев будет добиваться вынесения приговоров в отношении граждан, которые дали взятку за фиктивную справку. Подоляк добавил, что правительство Украины будет составлять реестры людей, покинувших страну.