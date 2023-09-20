Военэксперт раскрыл мобилизационный потенциал Украины Военэксперт Дандыкин оценил мобилизационный потенциал Украины в 50 тысяч человек

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Мобилизационный потенциал Украины составляет еще около 50 тысяч человек, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он подчеркнул, что такое количество людей возможно призвать, если привлекать к военной службе ограниченно годных.

Первое, за счет чего собираются усилить мобилизацию, — это призыв ограниченно годных людей с болезнями, которые позволяют, по мнению Украины, участвовать в боевых действиях. Посчитали, что могут быть только годные и не годные, никаких ограниченно годных быть не должно, — пояснил военный эксперт.

Дандыкин уточнил, что также Украина пытается вернуть в страну мужчин-беженцев призывного возраста. Некоторые страны откликнулись на просьбы Киева. В их числе оказалась и Польша, но после охлаждения отношений из-за эмбарго на ввоз украинского зерна выдача людей этой страной Киеву маловероятна, считает капитан. Эксперт добавил, что увеличить мобилизационный потенциал за счет наемников вряд ли удастся.

Те резервы, которые подготовили НАТО, постепенно сгорают на полях сражений. Сгорают профессионалы. Больше всего людей идет из Польши, но из-за трений этот поток может перейти в маленький ручеек, — заключил эксперт.

Военкомат Львовской области ранее объявил о проведении служебной проверки после появления информации о том, что сотрудники учреждения силой пытались задержать мужчину на улице. В военкомате уточнили, что примут необходимые меры.