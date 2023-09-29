Названа главная задача ВС России в зоне СВО на осенне-зимний период Эксперт Дандыкин заявил о стремлении ВС РФ не допустить укрепления обороны ВСУ

Фото: МО РФ

Основная задача Вооруженных сил России на осенне-зимний период заключается в том, чтобы не допустить укрепление оборонительных позиций украинской армии, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, укрепление противника в районе Купянска и Донецка может создать проблемы при наступлении российских войск. При этом он подчеркнул, что определенные шаги для разрушения украинской обороны уже делаются.

Дандыкин утверждает, что в настоящее время Вооруженные силы Украины пытаются идти в наступление на Херсонском и Донецком направлениях. С наступлением холодов же они уйдут в оборону. Российская армия не должна допустить их укрепления и продолжать наносить удары вглубь украинских позиций, считает он.

Все идет к тому, что ВСУ готовятся к осенне-зимней кампании и планируют уйти в оборону. Наша задача — не позволить им укрепиться в обороне, особенно в районе Запорожской агломерации, в районе Купянска и Донецка, так как при нашем наступлении это создаст определенные проблемы. Нельзя дать им время укрепиться на рубежах, уйти в глухую оборону, создать минные поля, — заявил эксперт.

Как сообщалось ранее, члены добровольческого отряда БАРС-16 «Кубань» успешно выбили украинских солдат с позиции, расположенной в районе населенного пункта Спорный. Штурму предшествовал массированный удар российской артиллерии. При атаке также использовались гранатометы и минометы.