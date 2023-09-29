Стало известно об успешном штурме отрядом Барс-16 опорного пункта ВСУ в ЛНР

Фото: МО РФ

Добровольцы из казачьего отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» обнаружили в районе Спорного батальонный опорный пункт ВСУ и выбили из него противника, сообщил ТАСС командир разведгруппы отряда с позывным Шатун. По его словам, штурму украинских позиций предшествовал массированный удар артиллерии. МО РФ не комментировало эту информацию.

Шатун рассказал, что при атаке также использовались гранатометы и минометы. Позже добровольцы подключили крупнокалиберный пулемет ДШК.

Также работали снайперы, <...> в отдельные моменты стрелковый бой проходил на дистанции 200 метров. С опорника мы их выбили, также уничтожили РЛС, — отметил командир разведгруппы.

Командир батальона с позывным Зенит пояснил, что опорный пункт ВСУ был батальонного уровня. Он находился на второй линии обороны противника. Особенностью этого опорного пункта являлось то, что при нем была РЛС, предположительно, канадская. Ее и уничтожили. Там же располагалась станция контрбатарейной борьбы. Зенит уточнил, что на планирование операции по захвату опорного пункта ВСУ ушло несколько дней.

Ранее командир батальона с позывным Зенит сообщил, что военнослужащие ВСУ под видом сдачи в плен попытались атаковать российские позиции в ЛНР. Однако попытка штурма казачьего отряда спецназначения Барс-16 «Кубань» в районе Спорного была отбита: противник потерял восемь человек, еще один был ранен и взят в плен.