Встречавшийся с Путиным экс-командир «Вагнера» получил работу в Минобороны Песков: экс-командир ЧВК «Вагнер» Трошев получил должность в Минобороны

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и полковник в отставке Андрей Трошев (справа)

Бывший командир ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев, с которым провел встречу президент РФ Владимир Путин, уже получил должность в Минобороны России, сообщил в беседе с РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. Накануне вечером российский лидер провел встречу с Трошевым и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым.

Он (Трошев. — NEWS.ru) уже работает в Минобороны, — сказал Песков.

Путин поручил бывшему командиру ЧВК «Вагнер» заняться формированием добровольческих подразделений для выполнения боевых задач в зоне СВО. Он отметил, что Трошев сам ранее воевал в таком подразделении, поэтому должен знать о вопросах, «которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом».

Ранее сообщалось, что в Госдуме и Совете Федерации подготовили пакет законопроектов, которые позволят Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Инициативы предполагают распространение на силовое ведомство всех тех полномочий и механизмов, которые сегодня установлены законами для Минобороны. По мнению главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, предложение обусловлено активным участием Росгвардии в военной операции на Украине и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны.