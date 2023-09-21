В Росгвардии могут появиться добровольческие формирования В ГД и СФ подготовили законопроекты о добровольческих формированиях в Росгвардии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Госдуме и Совете Федерации подготовили пакет законопроектов, которые позволят Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, рассказал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Парламентарий отметил, что инициативы предполагают распространение на силовое ведомство всех тех полномочий и механизмов, которые сегодня установлены законами для Минобороны.

Вместе с коллегами по Госдуме и Совету Федерации — подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, — написал Хинштейн.

Он объяснил, что инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в военной операции на Украине и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны.

Согласно законопроекту, добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента России. Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и других ситуациях.

Хинштейн отметил, что в случае принятия законопроектов, все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны распространяться и на Росгвардию.

Пакет инициатив планируется внести уже завтра, 22 сентября. По словам Хинштейна это сделано для того, чтобы Госдума успела рассмотреть законопроекты в максимально короткие сроки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о наделении Росгвардии правом имeть на вооружении тяжелую военную технику. Документ изменил использовавшийся до настоящего времени термин «оружие» на термин «вооружение» (совокупность оружия и технических средств его применения).