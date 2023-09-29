Путин обсудил с экс-командиром «Вагнера» создание добровольческих отрядов

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Андрей Трошев

Президент России Владимир Путин поручил экс-начальнику штаба группы «Вагнер» полковнику в отставке Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений для выполнения боевых задач в зоне СВО, сообщается на сайте Кремля. Встреча главы государства с Трошевым и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым прошла накануне вечером.

На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции, — сказал президент.

Он отметил, что Трошев сам ранее воевал в таком подразделении, поэтому должен знать о вопросах, «которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом».

Ранее сообщалось, что в Госдуме и Совете Федерации подготовили пакет законопроектов, которые позволят Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Инициативы предполагают распространение на силовое ведомство всех тех полномочий и механизмов, которые сегодня установлены законами для Минобороны. По мнению главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, предложение обусловлено активным участием Росгвардии в военной операции на Украине и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны.