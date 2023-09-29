«Продвигаемся медленно»: на Украине признали проблемы с контрнаступлением Экс-замглавы Минобороны Маляр заявила о сложной ситуации на фронте

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины оказались в сложной ситуации на линии фронта, продвижение осуществляется крайне медленно, заявила бывшая заместитель главы министерства обороны республики Анна Маляр. В своем Telegram-канале она заявила, что украинским войскам не хватает вооружений, несмотря на поддержку со стороны западных держав. В Минобороны России пока не прокомментировали ее заявления.

Ситуация крайне сложная. Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно — несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а отчасти бои завершаются без изменения положений, — написала Маляр.

Она также добавила, что у российской армии есть преимущество в вооружениях. По ее мнению, проблемы украинской армии, связанные с оружием и бронетехники, связаны с неподготовленностью стран Запада к конфликту с Россией. Маляр подчеркивает, что для победы Украине необходим технологический прорыв. В противном случае государство может прекратить свое существование, считает она.

Американский обозреватель Дэвид Френч в публикации для The New York Times ранее заявил, что Украина повторяет ошибки Германии, которая она совершила в годы Первой мировой войны. По его словам, в 1918 году германская армия предприняла попытку наступления, которая стала для нее губительной.