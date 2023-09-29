NYT: Украина повторяет ошибку, погубившую Германию в Первой мировой The New York Times: затяжное контрнаступление оставит ВСУ без ресурсов

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация в зоне боевых действий на Украине развивается по сценарию Первой мировой войны, сообщил американский обозреватель Дэвид Френч в публикации для The New York Times. Он напомнил, что в 1918 году германские войска предприняли попытку наступления, которая стала для них губительной, и ВСУ повторяют ту же ошибку.

Командиры ВСУ будут слишком долго продвигать наступление, подталкивать солдат и армии к переломному моменту, полагая, что настоящий прорыв уже не за горами. Вспомните весеннее наступление Германии в 1918 году, ближе к концу Первой мировой войны. Немецкая армия наносила союзникам удар за ударом, добилась ограниченных успехов, но в процессе обескровила себя, что сделало ее уязвимой, — написал Френч.

При этом он подчеркнул, что и сейчас на Украине понимают катастрофическую зависимость от Запада. Противостояние ВСУ и российской армии автор сравнил с Давидом, который пытается одолеть Голиафа. Проблема, по его мнению, также заключается в том, что отход подразделений ВС РФ от Киева сформировал на Западе нереалистичное представление о перспективах противостояния.

Ранее отставной американский генерал Дэвид Петреус заявлял, что ВСУ не смогли добиться ощутимых результатов на линии фронта, а контрнаступление все еще находится на ранней стадии. По его словам, украинская армия попросту не располагает средствами для прорыва линии обороны ВС РФ.