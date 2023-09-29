Появились кадры уничтожения танка ВСУ в районе Гуляйполе

Фото: МО РФ

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Гуляйполе. Как отмечается, по технике противника работала артиллерия 177 полка морской пехоты Вооруженных сил России.

Ранее Telegram-канал «Работайте, братья» опубликовал кадры удара бомбардировщиками группы «Центр» по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении.

Также в Сети появились кадры нанесения ударов Воздушно-космическими силами России по переправам через реку Оскол. Уничтожены три моста, по которым получала снабжение группировка украинских войск у границы Харьковской области и Донбасса. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска атаковали приграничный город Шебекино. По его словам, огонь велся с применением минометов и танкового орудия. Пострадавших в результате обстрела нет, однако повреждена промышленная инфраструктура. Кроме того, как уточнил Гладков, в результате атаки была повреждена линия электропередачи, но специалисты уже восстановили электроснабжение. Минобороны Росси данную информацию не комментировало.