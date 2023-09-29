Песков переадресовал Минобороны вопрос о возвращении вагнеровцев в зону СВО

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Вопрос о возвращении бойцов ЧВК «Вагнер» в зону спецоперации на Украине следует задавать Минобороны России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что в ведомстве работает бывший начальник штаба группы «Вагнера» Андрей Трошев.

На этот вопрос может ответить только Минобороны, поэтому я рекомендую вам обратиться туда, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил с Трошевым создание добровольческих подразделений для выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Глава государства отметил, что бывший вагнеровец ранее воевал в таком подразделении, поэтому должен знать о вопросах, «которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом».

Путин встретился с командирами ЧВК «Вагнер» через пять дней после попытки мятежа в конце июня 2023 года. Он предложил бойцам частной военной компании продолжить службу под руководством Трошева. Тогда президент отметил, что для них ничего не изменится. Ими будет руководить тот же человек, который был их реальным командиром все это время, добавил Путин.