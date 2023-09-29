Российские ПВО сбили 11 дронов ВСУ: новости СВО на утро 29 сентября

Фото: РИА Новости

В ночь на 29 сентября системами ПВО сбиты 11 украинских беспилотников над Курской и Калужской областями, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, уничтоженные БПЛА были самолетного типа.

Палата представителей конгресса отдаст голоса за исключение Украины из проекта оборонного бюджета США, рассказала член нижней палаты законодательного органа Марджори Тейлор-Грин. Она назвала такой шаг победой для страны. Грин заявила о необходимости принятия ее поправки, чтобы исключить «открытые чеки для Киева из законопроекта об ассигнованиях на иностранные и государственные операции».

Владимир Зеленский мобилизовал все доступные военные ресурсы и вложил значительные усилия в контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), надеясь изменить ход боевых действий и вернуть потерянные территории, сообщило Asharq Al-Awsat. Однако контрнаступление оказалось неудачным и не достигло поставленных целей, что стало серьезным провалом. Разочарование из-за отсутствия результатов испытали не только украинские власти, но и на Западе.

Над Курской областью сработала система противовоздушной обороны, написал губернатор региона Роман Старовойт. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. Позже выяснилось, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на электроподстанцию в Курской области. Инцидент произошел в слободе Белой Беловского района. Из-за этого пять населенных пунктов остались без света.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины за сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя в Куйбышевском и Кировском районах Донецка.

Добровольцы из казачьего отряда специального назначения БАРС-16 «Кубань» обнаружили в районе Спорного батальонный опорный пункт ВСУ и выбили из него противника, сообщил командир разведгруппы отряда с позывным Шатун. По его словам, штурму украинских позиций предшествовал массированный удар артиллерии. МО РФ не комментировало эту информацию.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно уйти в отставку и бежать из страны, пока это еще возможно, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, Зеленский может нарваться на гнев своих офицеров. Коррумпированность Украины очевидна. Многие граждане жалуются из-за отсутствия пенсий и необходимой медицинской помощи. Западные страны начали отворачиваться от Зеленского.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) время от времени пытаются прорваться к железной дороге у Клещеевки, но разведка ВС РФ выявляет позиции противника и вместе с артиллерией уничтожает его, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». На видео с южного фланга Артемовска, опубликованном каналом, видно, как российские военные поддерживают огневой контроль над руинами села.

В Киеве произошел взрыв. Детали происшествия, как и причины взрыва, не уточняются. По информации официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины попытался атаковать территорию Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Вражеский дрон удалось сбить силам противовоздушной обороны.

На Крымском мосту приостанавливали автомобильное движение. Ограничения действовали с 21:00 28 сентября до 06:00 29 сентября. Причиной для приостановки движения стали ремонтные работы на автодорожной части моста.

Военкор Александр Коц сообщил о продвижении украинских войск на Клещеевском направлении. По его словам, ВСУ удалось перейти железную дорогу на одном из участков. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Попытка повлиять на ход СВО с помощью обвала цен на нефть отзовется кризисом для самого Запада, рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан. Так он ответил на заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине можно предотвратить, снизив цену нефти до $40 за баррель.



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