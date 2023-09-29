Названа ошибка Зеленского при контрнаступлении ВСУ Asharq Al-Awsat: Зеленский ошибся, бросив все ресурсы на контрнаступление ВСУ

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский мобилизовал все доступные военные ресурсы и вложил значительные усилия в контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), надеясь изменить ход боевых действий и вернуть потерянные территории, пишет Asharq Al-Awsat. Однако контрнаступление оказалось неудачным и не достигло поставленных целей, что стало серьезным провалом.

Владимир Зеленский прибег к мобилизации и вложил все имеющиеся у него средства и оружие в реализацию контрнаступления против России, надеясь переломить ход военных действий и вернуть потерянные территории. Но ветер подул в противоположную сторону. Контрнаступление ВСУ так и не достигло поставленных целей, обернувшись полным провалом, — заявили авторы публикации.

Они также отметили, что разочарование из-за отсутствия результатов испытали не только украинские власти, но и на Западе.

Ранее испанское издание El País предположило, что ход событий на Украине повторит сценарий войны начала 1950-х на Корейском полуострове. По мнению журналистов, такого исхода больше всего опасается президент Владимир Зеленский.

До этого председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук указал на три условия для разрешения конфликта. По мнению политика, первое — признание интересов и суверенитета стран, не относящихся к Западу. Вторым условием должен стать приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами, а третьим — построение новой системы безопасности в мире.