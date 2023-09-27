«Расколется на две части»: на Западе предрекли Украине корейский сценарий País: на Украине опасаются раскола страны по корейскому сценарию

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине угрожает раскол по корейскому сценарию, написал обозреватель Кристиан Сэгура в статье для País. По его словам, в Киеве боятся, что военный конфликт может привести к разделению страны.

Украина боится, что конфликт может привести к разделению страны, как это произошло на Корейском полуострове. <...> В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части, — сказал журналист.

Многие политики и аналитики ранее уже высказывались о возможном повторении судьбы Корейского полуострова для Украины. В текущем году это обрело реальные очертания, отметил Сэгура. Секретарь СНБ Украины Алексей Данилов также говорил, что «Киеву предлагают корейский вариант».

Ранее экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украине следует ожидать заметного сокращения западной помощи в 2024 году, поскольку ее отношения с США серьезно ухудшились. По его мнению, Киеву предстоит «крайне нелегкая борьба», чтобы помощь продолжала поступать. Он указал на то, что Киеву предстоит отбиваться от «мячей, которые летят в сторону Украины по поводу коррупции». Кроме того, Вашингтон станет все чаще требовать от Киева согласиться на переговоры.