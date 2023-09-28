Эксперт назвал бессмысленными попытки влиять на СВО с помощью цен на нефть Экономист Лизан: попытка надавить на РФ с помощью цен на нефть ударит по Западу

Фото: МО РФ

Попытка повлиять на ход СВО с помощью обвала цен на нефть отзовется кризисом для самого Запада, рассказал NEWS.ru глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан. Так он ответил на заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине можно предотвратить, снизив цену нефти до $40 за баррель.

И потолок цен на нашу нефть, и нефтяное эмбарго в прошлом году вводились с большой отсрочкой, потому что Евросоюзу самому нужно было приготовиться. Единственный способ как-то поставить Россию на колени в этом плане — это встать рядышком с ней. И приготовиться к тому, что экономика коллапсирует в мировом масштабе, — пояснил экономист.

И у России в бюджете действительно не останется денег, но в мире станет сильно меньше нефти, а та, что будет, сильно подорожает, предположил Лизан.

В итоге всё пойдет обратным ходом. Но сначала такая ситуация приведет к новому витку деиндустриализации как минимум в Евросоюзе. А он еще от предыдущего не отошел, не восстановился, и при таких играх в принципе не сможет восстановиться, — уверен эксперт.

По мнению экономиста, у российской экономики даже в сегодняшних, весьма неблагоприятных условиях, есть запас прочности на два-три года.

Ранее Трамп заявил, что Украина все реже фигурирует в западных лентах новостей и это указывает на скорое поражение ВСУ. По его мнению, Киев вообще мог избежать конфликта, если бы пошел на территориальные уступки до начала боевых действий. Как уточнил миллиардер, он подразумевает Крым и другие регионы, которые теперь вошли в состав России.