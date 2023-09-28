В Киеве произошел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Киеве произошел взрыв, пишет украинское издание «Страна». Детали происшествия, как и причины взрыва, не уточняются. По информации официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

28 сентября стало известно, что несколько взрывов прогремело в Николаевской и Одесской областях. Местные власти объяснили звуки взрывов работой систем противовоздушной обороны. Согласно данным онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины, в этих регионах была объявлена воздушная тревога.

Ранее директор национального Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что полностью восстановить энергосистему страны к новому отопительному сезону почти невозможно. По его мнению, восстановить удастся не более 15%.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram-канале, что «Укрэнерго» выполнила порядка 60% запланированных работ по восстановлению сетей, также ведется ремонт ТЭЦ. Кроме того, по словам главы кабмина, в украинских хранилищах к концу июля было накоплено более 11,5 млрд кубометров газа.