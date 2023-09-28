ВСУ создают БМП из старых тягачей 1970-х: новости СВО на вечер 28 сентября Последние новости об СВО

Фото: МО РФ

Командир одного из батальонов Вооруженных сил РФ с позывным Зенит сообщил, что военнослужащие армии Украины под видом сдачи в плен попытались атаковать российские позиции в Луганской Народной Республике и поплатились за это. ВСУ намеревались атаковать казачий отряд специального назначения Барс-16 «Кубань» в районе Спорного. В результате противник потерял восемь человек, еще один был ранен и взят в плен.

В Минобороны России сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил РФ успешно уничтожили украинский командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Федоровка в ДНР. По данным ведомства, за прошедшие сутки также был нанесен удар по 62-му арсеналу, в котором хранились вооружения для Сухопутных войск Украины, расположенном в Кировоградской области.

В ходе боев на Купянском направлении были уничтожены живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, также уничтожено два автомобиля, артиллерийская система М777, установка M109 Paladin, а также гаубица «Мста-Б», добавили в ведомстве.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео, на котором российский истребитель-бомбардировщик Су-34 при помощи ракеты Х-38МЛ уничтожил мост на Куземовском направлении в зоне спецоперации на Украине. На крупном плане виден белый дым, заволакивающий место попадания ракеты.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника на подлете к Брянску. Дрон был нейтрализован силами радиоэлектронной борьбы. К месту ЧП были вызваны спецслужбы.

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на собственный источник, что уничтоженный украинский беспилотник был нацелен на офис компании «Транснефть — Дружба». Обломки дрона упали в районе Уральской улицы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об обстреле украинскими войсками Лисичанска и его окрестностей из гаубиц Д-20. По его словам, удары наносились хаотично. Кочующая батарея гаубиц ВСУ была выявлена в ходе аэроразведки района. Она была расположена в районе населенного пункта Белогоровка.

Фото: МО Украины

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Андреевкой на южном фланге Артемовска, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, на позицию противника был сброшен снаряд — в результате прямого попадания произошла детонация боекомплекта.

Издание Forbes сообщило, что военнослужащие ВСУ используют импровизированные БМП из-за нехватки тяжелой бронетехники. С начала специальной военной операции украинцы потеряли 700 БМП из 1,2 тысячи, стоявших на вооружении. Сейчас солдаты ВСУ вынуждены использовать старые тягачи МТ-ЛБ образца 1970-х годов, уточнило издание.

ВС РФ поразили 20 артиллерийских расчетов ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук. По его словам, российские военные также уничтожили 120-миллиметровый миномет и боевую машину пехоты украинской армии.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтоженной на Запорожском направлении западной военной техники, переданной Вооруженным силам Украины. На кадрах видны пять подбитых бронеавтомобилей MaxxPro американского производства и танк.

New York Times пишет, что контрнаступление Вооруженных сил Украины достигло лишь минимального эффекта при дорогостоящих усилиях. Затянувшаяся ситуация на фронте может повлиять на поддержку Украины со стороны западных стран, отмечает издание.

Тепловая электростанция получила повреждения на юге Украины, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго». О том, где расположена станция, данных нет. В компании отметили, что ТЭС была повреждена в результате массированного обстрела.

В зоне СВО ликвидировали боевика «батальона имени Шейха Мансура» Магомеда Ганиева на Запорожском направлении. Ганиев с 2021 года возглавлял в Кривом Роге бандформирование, состоящее из сторонников бывшего лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что страны Запада наращивают градус вооруженного конфликта на Украине с помощью поставок запрещенных видов оружия. В частности, по его словам, боеприпасы с кассетной частью, использование которых запрещено конвенцией 2008 года, нелегально перевозят в гражданских грузовиках под видом гуманитарной помощи из Европы.

Фото: defense.gov

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и Украина заключили рамочные контракты по поставкам основных видов боеприпасов. Блок передаст ВСУ снаряды калибра 155 мм, противотанковые ракеты и танковые боеприпасы на €2,4 млрд.

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