Конгрессмены США выступят за исключение Киева из проекта оборонного бюджета

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Палата представителей Конгресса отдаст голоса за исключение Украины из проекта оборонного бюджета США, рассказала член нижней палаты законодательного органа Марджори Тейлор-Грин на своей странице в Twitter (X). Она назвала такой шаг победой для страны.

После нескольких недель запросов об исключении финансирования Украины из нашего законопроекта о бюджете на оборону Палата представителей собирается проголосовать по соответствующему правилу, — сказала Грин.

Она заявила о необходимости принятия ее поправки, чтобы исключить «открытые чеки для Киева из законопроекта об ассигнованиях на иностранные и государственные операции».

Ранее в ходе последнего заседания палаты представителей Конгресса США не были приняты две предложенные поправки к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год. Обе поправки предусматривали сокращение военной помощи Украине. Первую поправку предложил республиканец из Флориды Мэтт Гетц, в которой предлагалось полностью прекратить выделение средств из бюджета на военную помощь Украине. Эту инициативу поддержали 93 члена палаты представителей, но 339 проголосовали против. После неудачного голосования Гетц выразил свою позицию на Twitter, заявив: «Мы проиграли голосование, но побеждаем в споре».