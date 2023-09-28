Крымский мост временно перекрыли Движение по Крымскому мосту приостановили до 29 сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Крымском мосту приостановлено автомобильное движение, сообщили в Telegram-канале, отслеживающем оперативную обстановку на переправе. Ограничения действуют с 21:00 28 сентября до 06:00 29 сентября.

Причиной для приостановки движения стали ремонтные работы на автодорожной части моста.

Вечером 27 сентября движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту также было временно перекрыто. Это произошло за 20 минут до того, как около 20:00 губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. В 20:30 тревогу отменили.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Москвы нет ни малейших сомнений в том, что ракетная атака ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября координировалась специалистами из США и Великобритании. Захарова также сообщила, что украинские войска будут применять полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по объектам гражданской инфраструктуры в городах Крыма и Донбасса.

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов назвал сентябрьский удар по штабу ЧФ в Севастополе наглым военным вызовом со стороны Украины. Мурадов отметил, что штаб флота дислоцируется в городе почти 240 лет.