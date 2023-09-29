ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины за сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя в Куйбышевском и Кировском районах Донецка.

За истекшие сутки Представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, — говорится в сообщении.

Кроме этого, оказались повреждены четыре жилых домостроения в Петровском районе Донецка и два объекта гражданской инфраструктуры. Всего украинские войска выпустили по ДНР 55 боеприпасов.

Ранее глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко рассказал об участившихся случаях повреждения гражданской инфраструктуры при украинских обстрелах. В частности, в городе есть проблемы с вывозом мусора из-за попаданий кассетных боеприпасов ВСУ по коммунальной технике.

23 сентября ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. В результате обстрела пострадали 58-летний мужчина и 45-летняя женщина. Также повреждения получили более 20 единиц коммунальной техники, у большей части автомобилей осколками пробило двигатель.