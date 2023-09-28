Украинский беспилотник попытался атаковать Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Беспилотник Вооруженных сил Украины попытался атаковать территорию Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Вражеский дрон удалось сбить силам противовоздушной обороны.

28 сентября около 21:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью, — говорится в заявлении.

Недавно губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на регион. Беспилотник ВСУ был сбит недалеко от села Макаровка Курчатовского района. Губернатор предупредил граждан об опасности самоликвидации сбитых беспилотников. Он призвал жителей не приближаться к обломкам и звонить при их обнаружении в специальные службы.

До этого украинские войска обстреляли приграничные районы Курской области. По словам губернатора, также беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частное предприятие в деревне Гирьи Беловского района. В результате атаки повреждения получило само здание и несколько единиц техники.