Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ и попали на видео

Фото: МО РФ

Российские десантники на багги, вооруженных комплексами «Конкурс» и «Корнет», уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в районе Антоновского моста, сообщает Министерство обороны России. По данным ведомства, его обнаружили в заброшенных дачах средствами объективного видеоконтроля.

Получив задачу на уничтожение наблюдательного пункта, экипаж мобильной группы Новороссийского соединения, действующий на автомобилях типа «багги», оперативно выдвинулся в указанный район для уничтожения цели. Осуществив пуск управляемой ракеты из установленного на автомобиле ПТРК «Корнет», десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил о попытке украинских военных пересечь железнодорожную втеку в пригороде Артемовска, в ночь на 29 сентября эти действия продолжились. Он подчеркнул, что российским силам удалось отбить попытки нападения ВСУ, суммарно было убито более 20 военнослужащих противника.

Перед этим глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ предприняли неудачную попытку вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка на Артемовском направлении. По его словам, они были частично уничтожены.