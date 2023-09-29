Старовойт рассказал о массированной атаке дронов в Курской области Старовойт: 10 дронов ВСУ атаковали Курскую область в ночь на 29 сентября

Фото: t.me/gubernator_46

Роман Старовойт

10 украинских дронов пытались атаковать Курскую область в ночь на 29 сентября, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, все беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны.

По данным Оперативного штаба Курской области, сегодня наш регион массированно был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами. ПВО сбила 10 БПЛА. Благодарю всех наших военных! Также хочу поблагодарить неравнодушных граждан за сообщения о беспилотниках, — сказал Старовойт.

Он призвал жителей региона не трогать и не фотографировать обломки беспилотников и сообщать о находках экстренным службам.

Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 29 сентября российские силы ПВО сбили 11 украинских дронов в небе над Курской и Калужской областями. По данным ведомства, уничтоженные БПЛА были самолетного типа. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

До этого Старовойт сообщал, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на электроподстанцию в Курской области. Инцидент произошел в слободе Белой Беловского района. Из-за этого пять населенных пунктов остались без света.