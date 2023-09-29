Стало известно об уничтожении украинского дрона в Калужской области Шапша заявил об уничтожении дрона ВСУ в Калужской области

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат в Калужской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша. По его словам, дрон был уничтожен в ночь на 29 сентября. На месте работают специалисты оперативной группы, пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Сегодня ночью на территории Калужской области сбит БПЛА. На месте работает оперативная группа, — рассказал губернатор.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки на регион с помощью беспилотников. По его словам, в направлении области были выпущены 10 украинских дронов, все они были сбиты системами противовоздушной обороны. Глава Курской области поблагодарил российских военнослужащих за обеспечение безопасности, а также призвал жителей региона не фотографировать обломки.

В минувший четверг, 28 сентября, украинская армия обстреляла город Шебекино, расположенный на территории Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела местный производственный цех получил незначительные повреждения. Также была повреждена линия электропередачи, часть жителей города остались без света.