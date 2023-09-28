ВСУ обстреляли город в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, есть незначительные повреждения в производственных цехах.

ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет. Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах, — написал Гладков.

Он добавил, что в Шебекино повреждена линия электропередачи, поэтому часть жителей города и сел Ржевка и Нежеголь остались без света. На месте работают оперативные службы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об обстреле рыбаков в селе Ямное Брянской области со стороны украинской армии. По его информации, ВСУ выпустили 15 снарядов «натовского» калибра 155 мм. В результате происшествия никто не пострадал.

Днем ранее украинские войска обстреляли приграничные районы Курской области. По словам губернатора, также беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частное предприятие в деревне Гирьи Беловского района. В результате атаки повреждения получило само здание и несколько единиц техники. Кроме того, ВСУ обстреляли села Гуево и Плехово в Суджанском районе. По словам курского губернатора, в результате атаки никто не пострадал, обошлось без разрушений.