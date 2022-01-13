МОССАД замечен в лагере противников Хафтара

Главу разведведомства МОССАД Давида Барнеа и премьер-министра в правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамида Дбейбу заподозрили в проведении тайных переговоров на территории Иордании. Сообщения о встрече, возможно, впервые указали на интерес Израиля к оппонентам военачальника Халифы Хафтара, которого в своё время поддержали некоторые страны Персидского залива. Несмотря на то что Триполи отрицает правдивость информации о переговорах, ситуация проливает свет на то, как внешние силы в последнее время переориентировали свою политику на этой арене.

Данные о том, что у Барнеа, заступившего на пост директора разведывательного агентства в минувшем году, и Дбейбы состоялись переговоры, были подхвачены израильскими СМИ. В ходе беседы на иорданской площадке речь якобы шла о сотрудничестве в сфере безопасности и перспективах дипломатической нормализации, хотя североафриканская сторона — вопреки появлению компромиссного правительства в Триполи — до сих остаётся разделённой на условно западные и восточные зоны влияния.

Hamza Turkia/XinHua/Global Look Press

Сам Дбейба был вынужден внести ясность в сообщения.

Этого (встречи с руководством МОССАДа. — NEWS.ru) не произошло и не произойдёт в будущем: наша позиция тверда и ясна в отношении палестинского дела, — пояснил глава ПНЕ.

Впрочем, сообщения удачно вписались в нарратив израильских СМИ о возможном расширении Авраамовых соглашений — серии сделок о восстановлении дипломатических связей между странами мусульманского мира и еврейским государством, в своё время получившей активную посредническую поддержку со стороны администрации экс-президента США Дональда Трампа. Среди возможных претендентов на официальную нормализацию с Израилем в последнее время называли Индонезию. Несмотря на то что у двух государств нет открытых дипломатических отношений, они активно взаимодействуют в сферах торговли и туризма.

Точка входа для Израиля

Появление компромиссного правительства в Ливии должно было привести к запуску в декабре 2021 года всеобщих выборов, которые помогли бы североафриканской стране, пострадавшей от затяжного вооружённого кризиса, сформировать единые функциональные органы власти. Тем не менее отсутствие сильной законодательной базы, которая бы обеспечила старт электорального процесса, в сумме с сохраняющимися разногласиями между центрами силы на западе и востоке страны подорвали надежды на то, что Ливия будет официально «склеена» воедино в ближайшее время. На этом фоне внешние игроки, некогда демонстрировавшие интерес к поддержке одной из сторон конфликта, попытались расширить свои связи.

Подготовка к выборам в то же время оказалась новой «точкой входа» для израильтян. Предположительно принадлежащий Хафтару самолёт в ноябре 2021 года был замечен в аэропорту Бен-Гурион. А в октябре того же года появлялись сообщения о том, что один из сыновей влиятельного военачальника обратился к услугам крупной консалтинговой компании из Израиля для того, чтобы обеспечить отцу квалифицированную подготовку к президентским выборам.

Считается, что Израиль присоединился к «группе поддержки» Хафтара на фоне активного взаимодействия в сфере безопасности со странами Персидского залива, для которых военачальник, контролирующий восточные районы бывшей Джамахирии, был проводником интересов и противовесом распространению военно-политического влияния Турции, делавшей ставку на западноливийский лагерь. Неудивительно, насколько часто появлялись сообщения об отправке военной помощи Хафтару израильтянами.

Халифа Хафтар Chokri Mahjoub/imago stock&people/Global Look Press

Впрочем, в связях с Триполи структуры безопасности еврейского государства до настоящего времени уличены не были. Так что сведения о предполагаемой встрече Барнеа и Дбейбы дают новую почву для интерпретаций.

Тенденция на расширение контактов

В разговоре с NEWS.ru программный ассистент Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров заметил: в том, что касается расширения контактов с разными политическими силами в Ливии, наибольшего успеха среди внешних игроков добилась Москва.

Про связи России с Халифой Хафтаром известно давно, а вот с правительством в Триполи она раньше так активно не взаимодействовала. Хотя контакты с кабмином [бывшего премьер-министра Фаиза] Сараджа тоже были. За последний год российские чиновники неоднократно встречались с Абдель Хамидом Дбейбой. Причём переговоры не ограничивались обсуждением вопросов экономического характера. Иван Бочаров программный ассистент Российского совета по международным делам (РСМД) программный ассистент Российского совета по международным делам (РСМД)

Аналитик обратил внимание на то, что глава ПНЕ проводил переговоры с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым: обсуждал с ним взаимодействие по линии спецслужб. Кроме того, к диалогу был подключён Генштаб. Это о многом говорит, подчёркивает собеседник NEWS.ru.

Египет тоже стал активнее налаживать контакты с правительством в Триполи. Поэтому тенденция на расширение взаимодействия есть, но она касается далеко не всех. Ряд других внешних сил пока что не спешит налаживать отношения и с западом, и с востоком Ливии. В частности, продолжает отсутствовать конструктивный диалог между Турцией и Халифой Хафтаром, — пояснил Бочаров.

Впрочем, по его словам, интересно выглядит то, что глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу упоминал о готовности его страны разговаривать с Хафтаром и Агилой Салехом, спикером палаты представителей. Поэтому совсем не исключено, что диалог тормозят именно представители восточноливийского лагеря, резюмировал эксперт.