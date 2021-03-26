Новые власти Ливии диктуют России и Турции свои правила

Новые ливийские власти выступили за то, чтобы иностранные наёмники покинули страну в короткие сроки. Их заявление прозвучало в день визита в Триполи министров иностранных дел Франции, Германии и Италии, которые подтвердили свою поддержку недавно созданному правительству национального единства (ПНЕ) и поддержали этот призыв. Он, как обращают внимание эксперты, был адресован как Турции, так и России. Обоих международных игроков не раз обвиняли в перенасыщении бывшей Джамахирии «солдатами удачи» из других регионов. Впрочем, есть сомнения, что гости из других стран покинут Ливию в краткосрочной перспективе.

О том, что в ПНЕ видят «необходимость немедленного вывода» всех иностранных наёмников, заявила министр иностранных дел в новом правительстве североафриканской страны Наджла Мангуш. Впрочем, она не уточнила, какому именно внешнему игроку адресован этот призыв.

В начале февраля 2021 года после серии встреч Форум ливийского политического диалога выбрал премьер-министра ПНЕ Абдель Хамида Дбейбу и трёх членов Президентского совета. Новые структуры исполнительной власти, которые считаются равноудалёнными от всех сторон вооружённого конфликта, были приведены к присяге 15 марта и сразу приступили к своей работе в Триполи.

Пока что задача ПНЕ — соединение разрозненных властных структур, а также организация президентских и парламентских выборов к декабрю, однако процесс урегулирования тесно связан и с военными вопросами. Мирное соглашение, которое дало основу созданию новых органов власти, предполагает вывод всех наёмнических формирований, к услугам которых прибегали власти как запада, так и востока Ливии.

Если ранее существовавшее в Триполи правительство, которое обладало полной поддержкой Турции, обвинялось в использовании сирийской оппозиции, то противостоявший ему глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, как предполагалось, внедрял в свои силы сирийцев, завербованных в подконтрольных официальному Дамаску районах Сирии. Они давно должны были отбыть домой.

Европейцы окапываются в Триполи

Заявление Мангуш прозвучало в ходе визита глав МИД Франции, ФРГ и Италии в Триполи для переговоров с председателем ПНЕ Абдель Хамидом Дбейбой. Министры прибыли в Ливию, чтобы подтвердить поддержку новому правительству. Кроме того, по итогам переговоров «тройка» глав внешнеполитических ведомств достигла с новыми властями договорённостей об открытии в североафриканской стране дипломатических представительств.

Дискуссии вокруг присутствия иностранных сил в Ливии министрам избежать не удалось. Так, шеф французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан заметил, что «уход наёмников необходим ливийскому государству для обеспечения своего суверенитета». В этом смысле Париж, вероятно, обращается и к Анкаре, и к Москве, хотя его политика на ливийском направлении долгое время определялась главным образом антитурецкими взглядами. Считается, что французская сторона даже была склонна поддерживать Хафтара — только для того, чтобы оказать противодействие турецкой линии в Восточном Средиземноморье.

PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наёмники — не единственная проблема в военной плоскости. Выступая в Триполи, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что международные игроки должны уважать действующее в отношении североафриканской страны оружейное эмбарго и что Берлин будет следить «за процессом соблюдения запрета на вооружение сторон ливийского конфликта».

«Без них можно было обойтись»

В разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник швейцарского аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» Джалел Харшауи подтвердил, что призыв новых ливийских властей по поводу наёмников обращён к России и Турции одновременно.

Москве — даже на уровне ооновских исследователей — приписывалась не только отправка сирийских «солдат удачи» в Ливию, но и использование в зоне конфликта бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Кремль эти утверждения отрицал. Годом ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не преминул «записать» в союзники вагнеровцев даже Эмираты и Саудовскую Аравию — давних покровителей Хафтара.

По состоянию на начало 2021 года у Турции было около трёх тысяч сирийских наёмников на северо-западе Ливии. Но без них можно было обойтись. Турция приложила огромные усилия, чтобы представить обширную программу подготовки бригад западных ливийцев и таким образом обеспечить настоящее сближение. Джалел Харшауи старший научный сотрудник аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» старший научный сотрудник аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности»

Аналитик обращает внимание на то, что сейчас у Анкары есть на территории североафриканской страны несколько военных баз и что на этих объектах находятся сотни турецких офицеров, которые не собираются покидать свои посты в ближайшее время.

Эта ситуация позволяет Турции отправить своих сирийских наёмников по домам и продать этот шаг как широкий жест доброй воли, хотя на самом деле ей это ничего не стоит, — полагает собеседник NEWS.ru.

Что касается тысяч «иностранных наёмников с другой стороны», то они «вряд ли покинут Ливию в этом году», заключает Харшауи.