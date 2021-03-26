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Новые власти Ливии диктуют России и Турции свои правила

В Триполи требуют немедленного вывода всех иностранных сил
15:37, 26 марта 2021 25
Фото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

Новые ливийские власти выступили за то, чтобы иностранные наёмники покинули страну в короткие сроки. Их заявление прозвучало в день визита в Триполи министров иностранных дел Франции, Германии и Италии, которые подтвердили свою поддержку недавно созданному правительству национального единства (ПНЕ) и поддержали этот призыв. Он, как обращают внимание эксперты, был адресован как Турции, так и России. Обоих международных игроков не раз обвиняли в перенасыщении бывшей Джамахирии «солдатами удачи» из других регионов. Впрочем, есть сомнения, что гости из других стран покинут Ливию в краткосрочной перспективе.

О том, что в ПНЕ видят «необходимость немедленного вывода» всех иностранных наёмников, заявила министр иностранных дел в новом правительстве североафриканской страны Наджла Мангуш. Впрочем, она не уточнила, какому именно внешнему игроку адресован этот призыв.

В начале февраля 2021 года после серии встреч Форум ливийского политического диалога выбрал премьер-министра ПНЕ Абдель Хамида Дбейбу и трёх членов Президентского совета. Новые структуры исполнительной власти, которые считаются равноудалёнными от всех сторон вооружённого конфликта, были приведены к присяге 15 марта и сразу приступили к своей работе в Триполи.

Пока что задача ПНЕ — соединение разрозненных властных структур, а также организация президентских и парламентских выборов к декабрю, однако процесс урегулирования тесно связан и с военными вопросами. Мирное соглашение, которое дало основу созданию новых органов власти, предполагает вывод всех наёмнических формирований, к услугам которых прибегали власти как запада, так и востока Ливии.

Если ранее существовавшее в Триполи правительство, которое обладало полной поддержкой Турции, обвинялось в использовании сирийской оппозиции, то противостоявший ему глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, как предполагалось, внедрял в свои силы сирийцев, завербованных в подконтрольных официальному Дамаску районах Сирии. Они давно должны были отбыть домой.

Европейцы окапываются в Триполи

Заявление Мангуш прозвучало в ходе визита глав МИД Франции, ФРГ и Италии в Триполи для переговоров с председателем ПНЕ Абдель Хамидом Дбейбой. Министры прибыли в Ливию, чтобы подтвердить поддержку новому правительству. Кроме того, по итогам переговоров «тройка» глав внешнеполитических ведомств достигла с новыми властями договорённостей об открытии в североафриканской стране дипломатических представительств.

Дискуссии вокруг присутствия иностранных сил в Ливии министрам избежать не удалось. Так, шеф французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан заметил, что «уход наёмников необходим ливийскому государству для обеспечения своего суверенитета». В этом смысле Париж, вероятно, обращается и к Анкаре, и к Москве, хотя его политика на ливийском направлении долгое время определялась главным образом антитурецкими взглядами. Считается, что французская сторона даже была склонна поддерживать Хафтара — только для того, чтобы оказать противодействие турецкой линии в Восточном Средиземноморье.

PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наёмники — не единственная проблема в военной плоскости. Выступая в Триполи, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что международные игроки должны уважать действующее в отношении североафриканской страны оружейное эмбарго и что Берлин будет следить «за процессом соблюдения запрета на вооружение сторон ливийского конфликта».

«Без них можно было обойтись»

В разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник швейцарского аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» Джалел Харшауи подтвердил, что призыв новых ливийских властей по поводу наёмников обращён к России и Турции одновременно.

Москве — даже на уровне ооновских исследователей — приписывалась не только отправка сирийских «солдат удачи» в Ливию, но и использование в зоне конфликта бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Кремль эти утверждения отрицал. Годом ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не преминул «записать» в союзники вагнеровцев даже Эмираты и Саудовскую Аравию — давних покровителей Хафтара.

По состоянию на начало 2021 года у Турции было около трёх тысяч сирийских наёмников на северо-западе Ливии. Но без них можно было обойтись. Турция приложила огромные усилия, чтобы представить обширную программу подготовки бригад западных ливийцев и таким образом обеспечить настоящее сближение.

Джалел Харшауи

старший научный сотрудник аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности»

Аналитик обращает внимание на то, что сейчас у Анкары есть на территории североафриканской страны несколько военных баз и что на этих объектах находятся сотни турецких офицеров, которые не собираются покидать свои посты в ближайшее время.

Эта ситуация позволяет Турции отправить своих сирийских наёмников по домам и продать этот шаг как широкий жест доброй воли, хотя на самом деле ей это ничего не стоит, — полагает собеседник NEWS.ru.

Что касается тысяч «иностранных наёмников с другой стороны», то они «вряд ли покинут Ливию в этом году», заключает Харшауи.

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