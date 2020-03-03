Директор Службы общей разведки Египта Аббас Камель совершает официальную поездку по арабским странам, чтобы установить фронт сопротивления Турции. Главным раздражителем для официального Каира остаётся кампания Анкары в Ливии, где турецкие власти выступают на стороне международно признанного Правительства национального согласия (ПНС), базирующегося в Триполи.

О том, что Камель начал турне по ряду арабских стран с целью подписания соглашений о безопасности, сообщили источники издания Middle East Monitor. По их данным, в Каире задумали эту поездку для «противодействия растущему влиянию» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Северной Африке. Анкара активно помогает ПНС, в том числе, на военном уровне — правительство в Триполи поддерживают сотни протурецких боевиков, которые приехали из Сирии.

Pan Xiaojing/Xinhua/Global Look Press

Камель уже посетил Судан, Алжир и Марокко. В Хартуме он обсудил отправку очередной партии местных бойцов в Ливию. Как известно, наёмники из Судана воюют на стороне командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, который противостоит ПНС во главе с Фаизем Сараджем. Middle East Monitor не раскрывает всех подробностей турне Камеля, однако отмечает, что одним из пунктов назначения должен ещё стать Тунис.

Ливийское досье было отдано на откуп представителям египетского разведсообщества после того, как президент Арабской Республики Абдель Фаттах ас-Сиси усомнился в целесообразности продолжения военной поддержки Хафтара. О соответствующих настроениях лидера Египта порталу Middle East Eye сообщили египетские и алжирские источники, знакомые с ситуацией. Они рассказали изданию, что отношения между президентом ас-Сиси и Хафтаром значительно ухудшились за последнее время — на фоне громких, но не эффективных наступательных действий ЛНА на Триполи. Более того, по этой информации, официальный Каир был разочарован попытками Москвы в начале этого года урегулировать ливийский кризис практически в «камерном» формате — с Анкарой, но без остальных вовлечённых в вооружённый конфликт международных игроков. Недопонимание, в частности, у ас-Сиси, возникло во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, отмечают в прессе.

Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах Сиси kremlin.ru

Тем не менее, властям в Тобруке (столица подконтрольной ЛНА части Ливии), похоже, удаётся эффективно пользоваться общим недовольством турецкой политикой и создавать на этом фундаменте свои дипломатические форпосты. Так, в Дамаске 2 марта был подписан меморандум о взаимопонимании между руководством Восточной Ливии и сирийским правительством. Стороны взяли на себя взаимные обязательства по открытию дипломатических миссий, которые прекратили работу на фоне вмешательства НАТО в ливийский кризис и убийства лидера Муаммара Каддафи восемь лет назад. Тобрук и Дамаск пообещали координировать позиции на различных международных форумах, особенно в тех вопросах, что касаются противостояния Турции. Подпись под документом поставили министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и его коллега из временного правительства Ливии Абдулхади аль-Хувейдж. Поездка восточно-ливийской делегации идёт в русле политики ОАЭ по разморозке политико-экономических контактов с Дамаском.

Эмираты являются одними из наиболее активных сторонников прорыва дипломатической изоляции Сирии. Это, с их точки зрения, может предотвратить распространение турецкого влияния в регионе Ближнего Востока. Не исключено, что при содействии влиятельных стран Персидского залива арабская солидарность может более явно сформироваться и против участия Турции в ливийском конфликте. Однако что за собой повлечёт такой «коалиционный» подход к турецкой политике, пока непонятно.