https://static.news.ru/photo/5b858802-2718-11ea-bba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пойманный помощник командующего ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Амар Юссеф Аль-Джакам рассказал о технологической поддержке, которую оказывают французские военные, и истребителях F-16, которые Ливии предоставляет президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Команда, состоящая из французских специалистов, проводит разведывательные и логистические мероприятия и ведёт прослушку, — приводит слова Аль-Джакама издание Yeni Safak.

Haftar’s air force commander drops bombshell confession: Jets from Sisi, intel from France https://t.co/f6mw7OwvM4 pic.twitter.com/FHTLMdluIf — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) December 25, 2019

По словам мужчины, египетские боевые самолёты совершают удары по целям в городах Триполи и Мисурата. В Тархуне поддержку силам фельдмаршала Халифы Хафтара оказывают российские наёмники ЧВК Вагнера.

Ранее о том, что на территории Ливии действуют бойцы частной военной компании из РФ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он обвинил россиян в наёмничестве в интересах командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, подчеркнув, что Анкара не будет игнорировать этот факт, писал NEWS.ru.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживают Хафтар и его армия.